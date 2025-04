Quando il fronte bellico passò da Siena. Esce per Betti Editrice ‘Siena e dintorni. 1944, dai bombardamenti alla Liberazione’. Una pubblicazione dal taglio insolito, coinvolgente e accessibile a tutti, che assume la forma e l’aspetto narrativo di una rivista per raccontare una delle fasi più drammatiche della storia recente di Siena e della sua provincia. Una forma scelta dall’editore per avvicinare, grazie a un tono divulgativo e giornalistico, anche i non specialisti a quel periodo che va dai bombardamenti alla liberazione della città.

Ad aprire il volume è l’introduzione dell’editore Luca Betti. "La rivista – spiega – è un modo divulgativo di trattare la storia, togliendola dagli scaffali dei soli addetti ai lavori, per renderla comprensibile a tutti con l’ambizioso obiettivo di cancellare l’esistenza di falsi miti sulla vita in città di quel particolarissimo periodo. Cerchiamo, documenti alla mano, di fare chiarezza e di documentare un periodo buio della nostra terra nella speranza, forse utopica, che possa aiutarci a capire il valore della pace in un momento in cui è di nuovo in pericolo".

Il volume riunisce poi articoli di Riccardo Bardotti, del giornalista de La Nazione Orlando Pacchiani, che affronta il tema ‘Le bombe su Camollia’, di Gioele Galgani con un focus sulla vita quotidiana dei senesi in tempo di guerra, e ancora di Alessandro Orlandini, Fabio Casini, Michelangelo Borri, Paolo Leoncini, Senio Sensi, Simonetta Losi.

"La rivista – spiega ancora l’editore – offre uno sguardo attento e appassionato su un’epoca in cui Siena e il suo territorio, travolti dagli eventi del passaggio del fronte, dovettero fare i conti con la povertà, la distruzione e le difficoltà dell’immediato dopoguerra. Un’opera che ricostruisce in modo vivido e accessibile un pezzo fondamentale della memoria collettiva". La pubblicazione è disponibile sul sito dell’editore www.betti.it.

Riccardo Bruni