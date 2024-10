Siena diventa un set. Ciak, si gira ’Solo Mio’. A Palazzo Berlinghieri terrazza come per il Palio

di Laura Valdesi

SIENA

Siena si trasforma ancora una volta in palcoscenico. Un mese fa il ciak del film con i divi di Bollywood nel centro storico e in Piazza. Senza contare le tante pellicole che, nel corso del tempo, hanno avuto come set il Campo e persino i tetti della città. Basta pensare a ’Quantum of solace’, fortunato film della serie di 007. Questa volta si cambia genere con la pellicola sentimentale per cui sono state scelte location sia a Roma che in Toscana. Come ogni produzione che si rispetti il riserbo su contenuti e riprese è massimo. Ma agli atti del Comune c’è la richiesta della società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente che ha sede nella capitale, Minerva Pictures, con cui comunica a palazzo pubblico la necessità di girare alcune scene di ’Solo Mio’ venerdì 18 ottobre, nel centro storico di Siena.

Uno scorcio da tenere d’occhio sarà in particolare la terrazza di palazzo Berlinghieri che verrà allestita già domani per consentire di girare appunto venerdì. La richiesta della produzione è che si trasformi come durante i giorni del Palio. Non a caso, recita la delibera di giunta, il progetto di riprese "è realizzato in collaborazione con il Consorzio tutela con cui la produzione è in contatto". Ma solo venerdì pomeriggio alle 18, quando è stata indetta una conferenza stampa dai vertici del Ctps, si conosceranno i particolari di tale sinergia. Certo non la prima che il Consorzio ha portato avanti nel corso degli anni quando viene chiamato in causa il mondo delle Contrade e del Palio.

Il film ’Solo mio’, secondo quanto svelato dopo le scene già girate a Roma, vede alla macchina da presa Charles e Daniel Kinnane che hanno debuttato su Netflix. Fra gli interpreti della pellicola l’attore comico Kevin James ma anche Nicole Grimaudo, volto conosciuto del cinema ("Mine vaganti") ma anche della televisione dove ha recitato in fiction quali "Ris" e l’"Ispettore Coliandro", anche in "Delitti imperfetti", per citarne alcune. La trama? Un uomo viene abbandonato prima del ’sì’ ma lui parte lo stesso per il viaggio di nozze dove vivrà avventure inattese.

La produzione ha richiesto di allestire il campo base esterno al centro storico per la sosta dei mezzi pesanti e delle auto delle comparse, già da domani. Via libera all’ingresso nella Ztl portando i mezzi tecnici a ridosso del set – piazza del Mercato e Fontebranda – mentre l’area catering verrà allestita al Tartarugone. E se la Terrazza di palazzo Berlinghieri ’stile Palio’ sarà il cuore di alcune riprese, il teatro dei Rinnovati, sempre dal 17 ottobre, è disponibile per trucco, parrucco e sartoria. Sarà necessario bloccare a tratti il flusso dei pedoni durante il ciak. E quando la pellicola, sostenuta da Toscana Film commission, sarà terminata una copia delle scene girate verrà inviata al Comune. Che incasserà una tariffa onnicomprensiva di 15mila euro più iva per le varie disponibilità.

"Volontà dell’amministrazione è favorire azioni finalizzate a valorizzare e sviluppare il patrimonio paesaggistico, storico-artistico e culturale: questo progetto cinematografico rappresenta unì’importante opportunità per Siena", sostiene la giunta. Anche perché è indirizzato verso una distribuzione internazionale.