Siena: Disagi e sedi alternative, la stagione parte in salita

I ritardi nell’inizio dei lavori di messa in sicurezza del PalaEstra preoccupano non poco le società interessante, immerse nella preparazione di una stagione ufficiale ormai alle porte. La prima uscita stagionale casalinga della Mens Sana Basketball non è andata molto bene, visto il problema emerso alla strumentazione elettronica cronometrica e del punteggio del PalaCorsoni e che è costato il ko a tavolino ai biancoverdi dopo una manciata di minuti di gioco contro la Us Livorno. In via Banchi è prevista la sfida di sabato 30 alle 20,30 contro Sancat Firenze e almeno altre due gare casalinghe di regular season, sperando che poi (a fine ottobre) arrivi il via libera per tornare in viale Sclavo. Le sei formazioni giovanili biancoverdi fino a ieri si sono allenate al PalaEstra e così dovrebbero continuare a fare, come la prima squadra, in attesa di comunicazioni ufficiali. Appena saranno iniziati i lavori di messa in sicurezza del tetto, il PalaGiannelli e la pista Engels Lambardi di Colonna San Marco restano le due soluzioni primarie per le squadre del settore giovanile direttore da Pierfrancesco Binella, anche se per trovare gli incastri giusti, alcuni allenamenti, a turno, potrebbero essere previsti all’alba. L’entità del problema è oggettiva e le ripercussioni saranno molteplici, perché a metà ottobre inizieranno tutti i campionati under e oltre agli allenamenti dovranno essere trovare soluzioni alternative per le partite. L’attività preparatoria di ieri fa sperare in qualcosa di preliminare riguardo alla delimitazione delle aree interessate dai lavori: un primo passaggio potrebbe essere lo smontaggio del tabellone centrale, già alleggerito nei mesi scorsi da due delle quattro facciate elettroniche. Anche Emma Villas, che ha già disputato due amichevoli a Montarioso, attende notizie per capire quando dovrà abbandonare momentaneamente il palazzetto e trasfersi al PalaOrlandi anche per gli allenamenti.

Guido De Leo