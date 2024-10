Siena Cuore premia Daniele Sbrolli. Salvò la vita a un uomo con infarto

L’associazione “Siena Cuore” ha premiato il cittadino Daniele Sbrolli a Piancastagnaio per l’atto eroico compiuto lo scorso 6 luglio che ha salvato la vita ad un cinquantenne di Piancastagnaio colpito da un improvviso arresto cardiaco.

La cerimonia si è tenuta nella sala comunale del paese alla presenza del sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, della giunta comunale e dell’istruttore dell’ associazione senese Dino Pecci delegato alla premiazione. Daniele Sbrolli infatti era stato prescelto tra coloro che si erano distinti per aver salvato una persona colpita da arresto cardiaco.

La cerimonia si è svolta a Siena il 27 settembre scorso. Daniele Sbrolli per motivi familiari non poteva essere presente. Per questo si è tenuta una piccola cerimonia per ringraziare pubblicamente il giovane distintosi in un’ atto encomiabile. Daniele Sbrolli alle grida della moglie di Alessandro Martorana, suoi vicini di casa, era accorso trovando lo stesso Martorana privo di conoscenza e in completo arresto cardiaco.

Conscio della gravità del caso e mettendo in atto le proprie esperienze di primo soccorso e rianimazione acquisite in alcuni corsi fatti durante il lavoro, aveva iniziato immediatamente il massaggio cardiaco allo sfortunato amico tenendosi in costante contatto con il 118.

Lunghi minuti fino all’arrivo dell’autoambulanza e l’elicottero del 118 per il trasporto fino all’ospedale della Misericordia di Grosseto dove Alessandro Martorana veniva operato e salvato dai medici.

Il gesto ha avuto grande risonanza non solo a Piancastagnaio ma in tutta la regione. Da parte dell’istruttore Dino Pecci l’ invito che è quello dell’ associazione “ Siena Cuore “ a essere attivi nei corsi di formazione di soccorso cardiaco in caso di arresto. Pratiche che in tanti casi possono salvare vite umane.

Giuseppe Serafini