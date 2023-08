Siena Comics for Kids in Fortezza Il fumetto diventa protagonista

Torna il mondo del fumetto a Siena. Già fissate le date per il Siena Comics for Kids, che si svolgerà in Fortezza dal 22 al 24 settembre. Il manifesto del festival, fresco di stampa, è firmato da Francesca Carità, amica della manifestazione e giovane stella dell’ultima generazione di artisti del fumetto Italiano. Organizzato dalla Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena, con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, questo evento è "pensato appositamente per le famiglie di ragazze e ragazzi interessati a condividere il mondo dei fumetti – spiega Daniele Marotta, presidente dell’associazione organizzatrice – e offre un’ampia gamma di attività coinvolgenti per appassionati di fumetti di tutte le età".

"Siena Comics for Kids è una manifestazione che offre ai giovani lettori di fumetti l’opportunità di scoprire nuovi mondi fantastici – affermano gli organizzatori – e attraverso una varietà di stand e di attività, cosplay e mostre i visitatori potranno esplorare le ultime novità nel mondo dei fumetti per ragazzi, scoprire nuovi autori, e incontrare i loro personaggi preferiti. Sarà un’occasione unica per lasciarsi travolgere dalla magia dei fumetti e per ampliare la propria collezione".

Non mancheranno le mostre, una carrellata degli autori ospiti per tutto il mese di settembre nella teche della galleria Il Campo, una personale di Francesca Carità nell’area verde di Camollia 85 e una retrospettiva dedicata ad Alessandro Bocci, grande fumettista Bonelli, nel suggestivo Bastione San Filippo. Ma sarà anche un’occasione per appuntare le matite e mettersi all’opera, guidati da addetti ai lavori e fumettisti di professione. Gli autori ospiti del festival, infatti, animeranno una serie di laboratori gratuiti per i partecipanti, offrendo un’esperienza davvero unica nella cornice della Fortezza. Ci saranno anche Emiliano Pagani (noto per il suo lavoro con il Vernacoliere), Lorenzo Ghetti, Rita Petruccioli, il doppiatore Renato Novara, Federico Bertolucci (noto per il suo lavoro con Disney Italia e la serie ‘Love’), Filippo Cenni, Claudia Petrazzi. Ma i tre giorni del Siena Comics for Kids saranno anche il momento adatto per fare il punto sul fumetto per ragazzi in Italia. Non mancheranno poi eventi games nel Bastione San Filippo a cura della fumetteria Nuvole di China. Il tutto in sinergia con il Siena Summer Festival.

Riccardo Bruni