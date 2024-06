Siena città liberata. Le foto di Carl Mydans al seguito degli Alleati

Quando la Liberazione passò da Siena. Gli alleati entrarono in città il 3 luglio del 1944, accolti dalla folla. Tra le tante immagini in bianco e nero che raccontano quel momento, ci sono quelle del fotografo americano Carl Mydans, alle quali è dedicata la mostra ‘Carl Mydans: un gigante della fotografia nella Siena liberata’, a cura di Luca Betti, che lunedì 10 alle 17.30 sarà inaugurata nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, dove resterà visitabile proprio fino al 4 luglio, in modo da celebrare gli ottant’anni della Liberazione. All’inaugurazione interverranno l’Arcirozzo Alfredo Mandarini, Maurizio Bianchini e Massimiliano Bellavista.

"Sono fotografie scattare da Mydans – spiega Bianchini – che si trovava al seguito delle forze alleate quando sono entrate in città. Sono foto che raccontano un momento importante di Siena, raccolte in questo mostra che a ottant’anni dalla Liberazione assume un significato ancora più importante per la memoria della nostra città". Come spesso avviene, anche in questo caso dietro all’iniziativa c’è una scoperta fortunata.

"Avevo già pubblicato alcune immagini di Mydans nel 2017 – racconta Betti – ma allora senza attribuzione. Poi è successo che in un gruppo Facebook dedicato alla seconda guerra mondiale ho trovato il post di un reduce che era tornato in Piazza del Campo per fare la stessa foto che aveva fatto Mydans. A quel punto ho incrociato le foto e ho capito che erano sue. Da quel momento sono riuscito a ritrovarne molte altre, circa duecento, tra cui sono state selezionate quelle che compongono la mostra".

