’Siena città di frontiera’. Diritti e accoglienza. Arriva Mimmo Lucano

’Siena ti apre il cuore più della sua porta’, ovvero la questione di profughi e richiedenti asilo a Siena. Per comprendere come la frontiera senese si sia cristallizzata nelle forme attuali e individuare quali vie d’uscita possano prodursi, Refugee Welcome Siena, parte della rete Si Solidal, insieme ad ANPI provinciale, organizzano per lunedì 16 dicembre un incontro con Mimmo Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace, Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri, Susanna Florio, della segreteria nazionale ANPI, con la testimonianza personale di Kawar Qayyum, presso la Saletta Mutilati alla Lizza a partire dalle 17,30.