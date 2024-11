Siena, chirurgia bariatrica alle Scotte: oltre cento interventi con tecnica robotica

Siena, 20 novembre 2024 - Importante traguardo raggiunto e superato per la Chirurgia bariatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Giuseppe Vuolo. Nelle scorse settimane infatti è stata effettuata la centesima procedura bariatrica condotta con tecnica robotica.

L’équipe chirurgica, coordinata e diretta dal dottor Vuolo e composta dal dottor Andrea Tirone, dal dottor Costantino Voglino e dalla dottoressa Selenia Pirisinu, dopo il necessario periodo di training, ha intensificato notevolmente nel 2024 l’utilizzo di questa tecnica con il robot in dotazione all’Aou Senese, con l’imprescindibile contributo del team anestesiologico e di tutto il personale di sala operatoria.

«Questo traguardo – afferma il dottor Giuseppe Vuolo – testimonia l’attenzione da sempre avuta per le innovazioni tecnologiche offerte. Si è così allargato ulteriormente il ventaglio di opzioni che possono essere offerte ai pazienti affetti da obesità patologica per il trattamento chirurgico della propria patologia. Nel nostro centro, attivo da più di 20 anni, lavora un team multidisciplinare composto da chirurghi, endocrinologi, dietologi, diabetologi e psichiatri, con il fondamentale supporto degli infermieri, che lavorano fianco a fianco per garantire un percorso di cura integrato, nel quale l’intervento chirurgico si inserisce in un quadro più ampio di supporto continuo, finalizzato al recupero fisico e al miglioramento della qualità della vita del paziente». Maurizio Costanzo