Siena Casa, varati i conti Utile netto di 9.073 euro Restituiti 101 alloggi

All’assemblea ordinaria andata in scena il 12 luglio scorso, con la presidenza di Roberto Martini, i soci di Siena Casa hanno approvato all’unanimità il bilancio 2022 che ha riportato un utile netto di euro 9.073 euro. A differenza dei due esercizi precedenti, nei quali la società aveva registrato un rilevante utile di esercizio a causa delle difficoltà nella effettuazione di lavori manutentivi per l’emergenza pandemica, la società ha destinato nel 2022 tutte le risorse a propria disposizione nella effettuazione di interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare in gestione. Siena Casa, nell’anno 2022, ha restituito in disponibilità ai Comuni soci ben 101 alloggi a seguito di ristrutturazione, numero tra i più alti in Toscana in rapporto alla quantità degli alloggi gestiti, di cui 75 sono alloggi ERP e 26 a canone concordato.