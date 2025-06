Progetti per le periferie. San Miniato, Taverne e piano della mobilità. Fondi per tre milioni

Nuova vita alle periferie di Siena. È complessivamente di tre milioni di euro l’investimento che il Comune ha messo in piedi, recuperando importanti risorse, per iniziare o terminare una serie di interventi infrastrutturali. Il progetto ‘Cohesion. Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena’ consiste infatti in un programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana.

"Abbiamo chiesto al Gruppo di monitoraggio del ‘Bando periferie’ della presidenza del Consiglio dei ministri una proroga al 31 dicembre 2026 per la rendicontazione complessiva degli interventi del progetto, che ci è stata accordata – ha spiegato soddisfatto il vicesindaco Michele Capitani –. Una risposta in tempi rapidi che ci permette di sbloccare risorse, che altrimenti sarebbero dovute arrivare attraverso altri finanziamenti. Infatti, le vicissitudini di questi anni, anche in ordine ai finanziamenti e alla pandemia Covid, hanno portato a una rimodulazione delle risorse per la realizzazione del progetto".

Il progetto "Cohesion" ha avuto una prima rendicontazione nel 2018; dopodiché, vista la gravissima crisi sociale ed economica intervenuta a seguito della pandemia e le risorse del Pnrr, di cui il Comune di Siena è stato beneficiario, alcuni interventi sono confluiti in più ampi progetti strategici finanziati con risorse Pnrr, in fase di completamento, altri sono stati gà completamente realizzati, mentre alcune opere sono ancora in fase di realizzazione e devono essere completate.

"Si tratta di un lavoro che abbiamo portato a compimento in queste settimane – ha spiegato il deputato Francesco Michelotti –. È l’ennesima opportunità che il governo mette a disposizione dell’amministrazione grazie ad un filo diretto che ha come protagonista il sindaco di Siena".

Gli interventi in particolare riguardano, e riguarderanno, il completamento e la rifunzionalizzazione degli impianti sportivi di Taverne d’Arbia, insieme alla la realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento; un’intervento di edilizia residenziale sperimentale, denominato ‘Contratti di Quartiere’ a San Miniato, articolato in due lotti (emiciclo e autorimessa); la sostituzione del tetto del magazzino comunale in via Nino Bixio; la realizzazione degli orti urbani a San Miniato; il potenziamento della connettività wireless nella periferia est della città, e la redazione di un piano urbano della mobilità sostenibile.

"Se riusciremo a completare tutto entro il 31 dicembre 2026 avremo un ristoro di tre milioni – ha spiegato il vicesindaco Capitani –. Alcuni degli interventi rivestono un carattere strategico, risultando ancora coerenti e necessari per attuare una ricostruzione accurata di ricomposizione di identità e di ricucitura delle distanze, in particolare della cosiddetta ’gronda est’, che collega le microperiferie più problematiche, spazi in cui è ancor più di sempre necessario portare qualità di reti e servizi".