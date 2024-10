Siena capitale del trekking urbano

Tutti a passo lento: ‘Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio’ è il titolo della 21ma edizione della Giornata nazionale del Trekking che Siena celebrerà dal 28 al 31 ottobre e che vede la partecipazione di 91 comuni e 19 regioni. Lunedì 28, alle 17, la passeggiata patrimoniale ‘Siena: una Storia tante storie’, organizzata con la Fondazione Musei Senesi darà il via agli eventi: un mix di storia e aneddoti per scoprire il patrimonio materiale e immateriale della città, Patrimonio Mondiale Unesco. Mercoledì 30, alle 9, la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, ospiterà la prima edizione di Urban Trek Summit, un forum sul contesto contemporaneo e sulle strategie di promozione di un turismo attento ai bisogni della comunità e del territorio. Un confronto con esperti del settore provenienti da tutta Italia, voluto dall’assessorato al turismo (evento aperto a tutti, su prenotazione su trekkingurbano.info/urban-trek-summit).

Il pomeriggio del 30 sarà dedicato ai rappresentanti dei comuni coinvolti nel progetto, con l’obiettivo di stilare la prima ‘Carta dei valori del trekking urbano 2025’, linee guida per il futuro del trekking urbano. Giovedì 31 il percorso senese del trekking urbano da piazza del Campo, raggiungerà gli Orti del Verchione, gli Orti del Costone, il giardino del palazzo Chigi, quello del Campansi, fino ai giardini di Villa Rubini Manenti. Raggiunti gli Orti degli Orbachi il cammino, con inizio alle 14 e della durata di circa due ore, terminerà alla Fonte di Ovile (gruppi massimo di 35 persone, prenotazione obbligatoria a [email protected]). "Ci stiamo avviando verso un periodo ‘tranquillo’ – spiega l’assessore al turismo, Vanna Giunti – in cui vorremmo far scivolare i turisti, accalcati in altri periodi dell’anno. Dobbiamo essere sempre più consapevoli di quello di cui dobbiamo prenderci cura. Invito chi ha a cuore la sostenibilità e il valore della città a partecipare al summit".

A parlare di ‘Siena: una Storia, tante storie’ (evento gratuito su prenotazione: www.museisenesi.org o https://bit.ly/passeggiatapatrimonialeFMS), Carolina Taddei, coordinatrice Fms. "Apriremo alcuni luoghi chiusi al pubblico – spiega –, partendo dal complesso di San Raimondo al Refugio e chiudendo al foyer del Teatro dei Rinnovati. A raccontare le ‘storie’ saranno giovani ambassador, mentre alcuni studenti universitari fuori sede allieteranno tutti con delle poesie. Finiremo parlando di patrimonio immateriale, in un momento legato ai prodotti tipici".

Angela Gorellini