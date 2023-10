Sicurezza stradale. Tanti interventi

Alunni e pedoni in genere più sicuri a nel centro abitato di Buonconvento. In via Fratelli Rosselli, nei pressi del plesso scolastico, è stata infatti realizzata una nuova segnaletica orizzontale, è stata migliorata l’accessibilità con il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi sostituendo la vecchia finitura in asfalto, ormai fatiscente, con la posa in opera di autobloccanti, come in via Dante Alighieri. Il tutto, sempre nel centro abitato e in un altro tratto della stessa via Fratelli Rosselli. Si tratta di interventi assai importanti e certamente in grado di alzare il livello di sicurezza dei passanti, tra cui i tanti bambini che entrano o escano da scuola.

M.B.