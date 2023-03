Sicurezza idrogeologica Oltre 4,5 milioni di euro per i lavori in Valdelsa

Interventi per 4 milioni e 600 mila euro per la sicurezza dei corsi d’acqua della Valdelsa. La fetta più ampia di questa rilevante somma (quasi 2 milioni di una operazione al momento in attesa di copertura finanziaria) servirà per limitare i rischi da alluvione per il torrente Staggia a Poggibonsi, nel tratto dal Complesso Monumentale della Magione fino all’area dello stadio e oltre. In agenda anche cantieri per la sicurezza idraulica nella zona industriale dei Foci e per l’intervento sull’Elsa nella località nota ai poggibonsesi come ’La Steccaia di’ Marri’. Lavori che entrano in lista in virtù dell’approvazione, dalla Regione, del Piano di attività di bonifica (Pab) per il 2023, insieme con adeguamenti e opere di messa in sicurezza che interesseranno anche San Gimignano, alla Steccaia, al borro di Forciano a Ulignano e, soprattutto , a giudicare dall’importo fissato in un milione 200mila euro, il borro delle Pescioline e delle Rote a Badia Elmi. "Le alluvioni del novembre 2019 – è stato ricordato – hanno lasciato delle ferite sul territorio". Proprio con la Regione e in rapporto con i Comuni, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha presentato ieri i piani in un incontro a Poggibonsi con la partecipazione del presidente Marco Bottino e del direttore Iacopo Manetti, accanto ai sindaci di Poggibonsi e San Gimignano, David Bussagli e Andrea Marrucci, e all’assessore all’Ambiente di Poggibonsi Roberto Gambassi. "Oltre alla progettualità – ha detto Gambassi – grazie al Consorzio si concretizzano anche le manutenzioni dei fiumi". "L’intento è prevenire o risolvere – ha aggiunto Bottino – diverse criticità locali aumentando il grado di sicurezza idraulica, di bellezza paesaggistica e di fruibilità dei fiumi".

Ogni anno il Consorzio esegue gli sfalci nei tratti urbani dei fiumi per quasi 100 km e per più di 7 ettari. Una attività pari a 4,5 milioni di euro di investimenti nell’ultimo lustro fra manutenzioni ordinarie e straordinarie, possibili grazie ai contributi di bonifica e ai finanziamenti regionali. Tra i lavori, le sistemazioni in località Il Piano, di Casole, sul tratto finale del Casciani a San Gimignano e sul Carfini. In corso la realizzazione del percorso sull’Elsa all’altezza della Virtus a Poggibonsi per 350mila euro. In fase di progettazione il rifacimento dell’argine del torrente Casciani e la chiusura arginale lungo l’Elsa con demolizione del ponte-guado.

Paolo Bartalini