Sicurezza dei ponti, ecco il piano. Tesoretto per Casanova e Nove Luci

Buone notizie in arrivo da un fronte molto delicato: la sicurezza dei ponti.

A gennaio sarà finalmente riaperto al traffico il ponte della Casanova, a Buonconvento. Inoltre, la Provincia, nell’ultima variazione di bilancio, ha stanziato 550 mila euro per la progettazione del Ponte Nove Luci, nel comune di Castiglione d’Orcia.

Un’tesoretto’ che però sarà possibile utilizzare solo una volta ricevuta conferma del finanziamento dell’opera, 13 milioni di euro, da parte della Regione.

"Opere fondamentali per la viabilità del nostro territorio proseguono il loro iter procedurale e realizzativo – spiega la presidente della Provincia Agnese Carletti. – In un quadro normativo di riferimento mutato, nonostante la carenza di risorse, la Provincia, grazie ai suoi uffici e tecnici che ringrazio, rimane quotidianamente impegnata sulle molte opere avviate per poter garantire tempi certi per la conclusione e l’avvio dei lavori, dove necessario".

"Quello della manutenzione dei ponti e dell’adeguamento infrastrutturale – aggiunge Carletti- è un tema di primo piano perché riguarda la sicurezza dei cittadini e della viabilità e su questo tema la Provincia, insieme ai Comuni che ringrazio per la collaborazione, è impegnata con un monitoraggio continuo e costante della rete viaria di competenza".

Scendendo nei particolari, il ponte della Casanova, chiuso dal 9 settembre 2023, con proteste e polemiche a iosa per i notevoli disagi subiti dagli abitanti, dagli agriturismi e dalle aziende agricole della zona, salvo ulteriori imprevisti, riaprirà a gennaio. Nei giorni scorsi la presidente della Provincia e l’amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo al cantiere. Il contratto di appalto prevede che i lavori debbano essere ultimati entro dicembre.

"Ad oggi – , fa sapere la Provincia di Siena –, sono state già effettuate delle riunioni affinché si possa procedere con tutte le operazioni di collaudo, anche in via anticipata, per consentire la riapertura al transito della strada nel mese di gennaio, anche se restassero da fare dei lavori di completamento".

La telenovela, dunque, della messa in sicurezza del ponte della Casanova sembrerebbe giunta all’ultima puntata.