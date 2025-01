Sicurezza, il bilancio del questore: i furti nelle abitazioni sono in calo

Siena, 12 gennaio 2025 – Si è insediato nel mese di maggio il Questore Ugo Angeloni e in appena sette mesi ha dato una bella impronta al suo lavoro. Potenziati i numeri delle forze dell’ordine per un maggiore controllo del territorio.

Parte da qui il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nell’anno appena trascorso. Implementate le Volanti per i servizi di controllo del territorio del 16% a Siena, Chiusi e Poggibonsi. Azzerati poi anche i tempi di rilascio dei passaporti. Il Questore della provincia di Siena Ugo Angeloni traccia un bilancio delle attività svolte dalla Polizia di Stato nell’anno appena trascorso. L’attenzione primaria, dopo il suo insediamento nel mese di maggio, è stata fin da subito rivolta al potenziamento dei servizi di controllo del territorio e all’ordine pubblico.

In particolare, l’impegno profuso in termini di impiego delle risorse, ottimizzando quelle disponibili, ha consentito di implementare le pattuglie degli Uffici di Controllo del Territorio dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi e Chiusi Chianciano Terme, nelle rispettive realtà territoriali, e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura per il capoluogo. Ciò ha determinato, soprattutto negli ultimi mesi a partire dallo scorso settembre, un aumento del 16% delle Volanti per le attività di prevenzione e controllo del territorio.

Anche se nelle ultime settimane del 2024, le nostre cronache erano piene di episodi legati a furti nelle abitazioni, il bilancio della Questura registra un calo dei reati contro il patrimonio ed in particolare proprio dei furti in abitazione, passati nel mese di novembre 2024 da 25 a 18 a Siena (-28%) rispetto allo stesso mese del 2023. Diminuiti del 66,6% a Poggibonsi, del 100% a Chianciano Terme e con dato invariato a Chiusi, per queste località però non sono stati forniti i numeri assoluti. Nel mese di novembre pertanto, quando solitamente si riscontra un aumento di tali reati, rispetto al 2023 le Volanti sono passate da 183 a 277 alla Questura di Siena, da 73 a 108 al Commissariato di Poggibonsi e da 41 a 72 al Commissariato di Chiusi Chianciano Terme.

Sul fronte dell’ordine pubblico, si è cercato di semplificare le procedure per le emissioni delle ordinanze del Questore, iter che ha portato ad una loro progressiva diminuzione, da 404 nel 2023 a 327 nel 2024, mentre maggiore è stato l’impegno registrato per le Forze e Corpi di Polizia nei relativi servizi di OP, dato sul quale hanno certamente inciso le manifestazioni paliesche, più volte rinviate a causa del maltempo, nonché i vari presidi in provincia da parte dei manifestanti del comparto agricolo. In sintesi, l’impiego delle Forze dell’ordine è stato di 4807 unità per la Polizia di Stato nell’anno 2024 a fronte delle 3724 del 2023, di 3251 per l’Arma dei Carabinieri rispetto ai 2914 militari impiegati nel 2023, di 634 per la Guardia di Finanza, 543 nel 2023, di 208 per la Polizia Provinciale, 136 nel 2023 e di 45 per le Polizie Municipali, unico dato in calo rispetto alle 121 unità del 2023. Sul piano amministrativo, dopo un anno caratterizzato dalle maggiori criticità dovute al post Covid19, l’impegno portato avanti dall’Ufficio passaporti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Siena ha consentito di recuperare del tutto i tempi per il rilascio dei titoli. Ciò fa registrare, ad oggi, l’agenda online disponibile quotidianamente per le prenotazioni dei passaporti che sono stati emessi, unitamente alle dichiarazioni di accompagnamento per minori in numero di 12.500 nel 2024, rispetto ai 15890 del 2023.