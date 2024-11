Ondata di furti, l’antidoto: "Pattuglia in più a Sovicille"

di Laura Valdesi

SIENA

Sovicille, Rosia e le zone al confine con Siena, fra Carpineto-Volte Basse e Costalpino, sono da giorni nel mirino dei ladri. Ma le forze dell’ordine non stanno a guardare. E hanno intensificato i controlli. "Ringrazio sinceramente il comandante provinciale dei carabinieri di Siena che, rispondendo anche alle nostre istanze, da oggi (ieri, ndr) intensificherà il presidio sul nostro territorio con una pattuglia in più. Un intervento particolarmente importante in questi tempi", sottolinea il sindaco Giuseppe Gugliotti.

Un segnale di attenzione.

"Sì perché questo ha una duplice valenza: funziona da un lato come deterrente, dall’altro c’è personale in più in caso di necessità".

Il territorio del comune di Sovicille in questo periodo è stato preso di mira.

"Sì, sembra che ci sia quasi un accanimento su queste zone. Viene da pensare, visto quanto accade anche in altre parti d’Italia, che possa trattarsi di bande che setacciano e poi se ne vanno".

I cittadini sono in allarme e vorrebbero anche organizzarsi, oltre che attraverso il tam tam sui social.

"Lasciamo fare ad ognuno il proprio lavoro, le forze dell’ordine mettono tutto il loro impegno. I residenti possono aiutarli indicando tempestivamente eventuali persone e auto sospette. Meglio dieci segnalazioni che poi risultano infondate che non farne e poi si tratta davvero di ladri".

Un aiuto può arrivare dalla videosorveglianza: com’è messo il Comune?

"E’ abbastanza ampia, direi estesa su tutto il territorio. Forse è rimasta una via, che da San Rocco porta verso il Padule. Abbiamo già chiesto un preventivo per installarla anche in quel tratto. Il sistema è comunque stato pensato, insieme al Consorzio Terrecablate, per fare in modo tale che ovunque passi una macchina sul nostro territorio non sfugge, nel caso sia necessario ricostruirne il percorso".

Vengono prese di mira case isolate, poderi di campagna ma in molte circostanze i ladri sono entrati nelle abitazioni quando c’erano i proprietari. In palazzi nel centro dei paesi.