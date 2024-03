Si tratta su Asp. Fises, Chigiana e Musei Senesi

Tempo di nomine per l’amministrazione comunale in enti e istituzioni culturali. Palazzo pubblico ha divulgato l’avviso per la presentazione di candidature per la nomina di un componente del Cda e di un componente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Accademia Musicale Chigiana Onlus. Entrambi gli avvisi scadono il 26 marzo, tutti i documenti necessari per le candidature e gli stessi avvisi sono interamente pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Siena. Ma Palazzo pubblico dovrà dire la sua anche sulla Fondazione Musei Senesi, dove è ritornato con l’elezione del sindaco Nicoletta Fabio dopo la clamorosa uscita decisa all’epoca da Luigi De Mossi. Il presidente Elisa Bruttini avrebbe infatti ricevuto un incarico annuale all’Università, per questo è necessario sostituirla per il periodo di assenza. E se alla fine di aprile il Comune dovrà procedere anche a decisioni in merito al rinnovo del Cda e della presidenza di Fises, dove pare probabile la riconferma dell’uscente Massimo Terrosi, ora gli occhi sono puntati su Asp. Scade infatti il 20 marzo il termine per la presentazione delle candidature. I rumors danno in pole position il manager Rocco Lerose (foto), uomo vicino all’assessore Giuseppe Giordano, in quanto in possesso dell’esperienza e delle caratteristiche necessarie a seguire la complessità di Asp. Ogni decisione è comunque rimandata al prossimo tavolo del centrodestra previsto entro la settimana.

C.B.