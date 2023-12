Si rompe tubo, cantine allagate. Strada chiusa

A causa di un guasto alle condutture dell’acqua nella tarda mattinata di ieri è stata chiusa dalla polizia municipale via delle Sperandie, nel tratto finale davanti alla chiesa di Santa Lucia. I vigili urbani si sono attivati per avvertire il trasporto pubblico e scolastico, anche la questura che ha la caserma in via delle Sperandie. La via è rimasta aperta a doppio senso fino alla chiusura per permettere il flusso di mezzi (come avviene in occasione della festa di Santa Lucia). Gli operai si sono messi subito a lavoro per riparare il guasto ma la strada è tuttora chiusa. Sul posto anche i vigili del fuoco per intervenire con le idrovore all’interno di alcune cantine allagate. A causa dell’interruzione della conduttura alcune abitazioni erano rimaste senza acqua.