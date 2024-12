Si riapre il sipario dei teatri senesi. Tutti gli appuntamenti di gennaio

Per gli amanti del teatro sarà un gennaio straordinario. Riprendono infatti tutte le programmazioni per le rassegne di Siena e provincia. Si parte dal sipario blu del Teatro dei Rozzi, che già il 7 e 8 propone ‘Divagazioni e delizie’, un testo di John Gay formato totalmente da scritti di Oscar Wilde (romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi) portato in scena da Daniele Pecci. Dal 10 al 12 si passa al sipario rosso dei Rinnovati con ‘L’Ebreo’, una storia che prende spunto dalle leggi sulla discriminazione razziale emanate dal regime fascista.

Il 9 riprende anche il Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa con ‘L’anatra all’arancia’, un classico della commedia, di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon, portato in scena da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio Greg Gregori. A Montepulciano si riparte il 12, con ‘Secondo lei’, uno spettacolo dedicato al punto di vista femminile, scritto e diretto da Caterina Guzzanti, alla sua prima regia, che lo interpreta insieme a Federico Vigorito. L’11 riprende anche la stagione del Teatro Mascagni di Chiusi con il concerto di Paul Gazebo ‘The Showcase’, un viaggio fra i successi e i ricordi dell’artista, cresciuto a base di Beatles, Genesis e Pink Floyd, attraverso la sperimentazione elettronica tra anni Settanta e Ottanta, fino ai suoi grandi successi pop. L’11 si riparte anche al Pinsuti di Sinalunga, con ‘L’amore che (non) move il sole’, di e con Beppe Allocca, impegnato in un monologo che racconta la vita di Galileo. Sabato 18 riprende la programmazione del Teatro Caos di Chianciano, con ‘Lei Lear’, di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, che alle 18.30, nel ridotto del teatro, incontreranno il pubblico per un aperitivo, prima di andare in scena alle 21.15.

Il Teatro del Popolo di Rapolano riparte sabato 25 con ‘Il corpo’, uno spettacolo di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino dedicato al delitto Matteotti, da un’idea di Riccardo Nencini, per la regia di Matteo Marsan. Sempre sabato 25 si riapre anche il sipario degli Astrusi di Montalcino sulla stagione della prosa, con ‘Le volpi’, uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato. Ripartirà infine martedì 28 la stagione del Politeama di Poggibonsi, con ‘Vicini di casa’, la commedia con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri.

Riccardo Bruni