Si pattina sul ghiaccio. Pista a Poggio Fanti

Obiettivo, mettere a disposizione una pista di pattinaggio sul ghiaccio per cittadini e turisti in vista delle festività natalizie che inizieranno a breve e che negli ultimi anni hanno portato a Montepulciano tanti visitatori. La Giunta di Montepulciano ha infatti pensato all’installazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio per questo periodo (1 novembre - 31 gennaio) con la possibilità di rinnovare l’affidamento anche per l’annualità 2025/2026. Intanto, con la recente delibera, ha individuato l’area di Poggio Fanti, dove è attualmente allocato il "campino", per l’installazione della pista: si tratta di uno spazio centrale, a ridosso del centro storico, da sempre frequentato dai più giovani. La concessione dell’area individuata è subordinata all’individuazione di un operatore abilitato (pubblicato ieri l’avviso pubblico dove si legge che la pista scoperta dovrà avere una grandezza minima di 10x20 metri e massima di 15x30). Tra i vari oneri a carico del concessionario, anche quelli inerenti il montaggio, smontaggio, funzionamento, conduzione e manutenzione ordinaria dell’attrazione.

Da sottolineare che l’amministrazione comunale intende concedere l’occupazione di suolo pubblico gratuitamente e compartecipare alla spesa per l’energia elettrica e idrica con un contributo complessivo di circa 5mila euro. Un’iniziativa che vuole allargare le proposte di intrattenimento per chi visita il territorio ma anche incentivare e promuovere la socializzazione e l’aggregazione della cittadinanza, oltre all’attività sportiva. E, a proposito di eventi natalizi, il 16 novembre, nel centro storico, ci sarà il ritorno di "Natale a Montepulciano", con le sue 70 casine che andranno a comporre il mercatino, l’immancabile castello di Babbo Natale e tante altre iniziative.

Luca Stefanucci