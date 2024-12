Si apre oggi il Mercatino dell’Immacolata. Il ricavato andrà al Centro Caritas di Arbia

Il Mercatino dell’Immacolata giunge alla sua 15esima edizione, confermando l’importante presenza sul territorio senese dell’"Associazione Il Manto", a favore dei più bisognosi. All’interno della suggestiva Chiesa della Santissima Annunziata, in piazza Duomo a Siena, da oggi all’8 dicembre, dalle 10 alle 19, ci saranno dunque le volontarie dell’associazione ad accogliere i cittadini con oggettistica realizzata a mano, manufatti originali e tante idee per doni natalizi adatti ad ogni esigenza.

In Toscana nel 2023 le famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia di povertà relativa sono state del 5%, un numero da fronteggiare con azioni quotidiane. Grazie a gesti concreti e costanti come quello dell’Associazione Il Manto tale fenomeno viene affrontato restituendo dignità e speranza a coloro che versano in una situazione di difficoltà. Gesti di umanità che spesso risolvono situazioni di disagio non lontane da noi. Sarà questa la finalità del ricavato, insieme alla consueta devoluzione al Centro Caritas Arbia – Accoglienza famiglie in difficoltà, dei 4 giorni dedicati al Mercatino in prossimità della Festa dell’Immacolata. Partecipare all’iniziativa è un’azione importante per essere insieme vicini alla vulnerabilità: non sempre la vediamo e chiede di non essere dimenticata. Dunque, tutti a comprare i manufatti artigianali per aiutare chi è in difficoltà.