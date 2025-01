Si apre domani il cartellone del Teatro dei Risorti. In scena alle 21,15 lo spettacolo ’Bruna è la notte’

Con ‘Bruna è la notte’ , spettacolo di e con Alessandro Riccio, domani alle 21,15 si apre la stagione del Teatro dei Risorti di Buonconvento. Quattro, in tutto, gli eventi in calendario. Bruna è una ex cantante di locali di serie B che canta canzoni che nessuno ha mai sentito. Ma che lasciano a bocca aperta. Non chiedetele di spegnere la sigaretta perennemente accesa né di cantare "Una rotonda sul mare" perché la sua reazione potrebbe essere pericolosa… Canzoni mai sentite, eppure bellissime, che restano dentro anche dopo averle ascoltate una volta sola. L’idea di "Bruna è la notte" nasce da lì, dal desiderio di condividere emozioni sul palco attraverso la fusione della la fisarmonica di Becucci che stavolta, oltre alla carta del riso, giocano in zone d’ombra con emozioni intense.