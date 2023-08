Si accende la festa per Sant’Agostino Oggi la tradizionale fiera nelle piazze In San Gimignano due eventi per ricordare con affetto la festa di Sant'Agostino. La solenne concelebrazione eucaristica nella chiesa-convento del XIII° secolo e la tradizionale fiera nelle piazze. Il gioiello della chiesa, il suggestivo Coro affrescato da Benozzo Gozzoli, attende un nuovo intervento di messa in sicurezza.