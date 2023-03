Sharing Tuscany al via Valdichiana protagonista

Saranno Montepulciano e la Valdichiana Senese a offrire lo scenario per la terza edizione di Sharing Tuscany, in programma da ieri al 26 marzo prossimo con sede nella Fortezza Medicea. Quest’anno l’evento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra domanda nazionale e offerta regionale, si separa da Buy Tuscany che è invece l’appuntamento dedicato agli operatori internazionali."Montepulciano e la Valdichiana Senese – spiega il sindaco Michele Angiolini - sono orgogliosi di ospitare l’edizione 2023 di Sharing Tuscany e di poter rappresentare l’offerta turistica della Toscana agli operatori nazionali. Per questo ringraziamo la Regione e Toscana Promozione Turistica per averci scelto. Questo appuntamento ci consente, inoltre, di valorizzare le qualità del nostro territorio e di far emergere il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni, insieme alla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, per strutturare l’offerta turistica, puntando, in particolare, su ambiente e cultura".