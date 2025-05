Nuovi cassonetti a Taverne d’Arbia. Debutto di quelli verdi per il vetro

Sei Toscana ha avviato ieri mattina da Taverne d’Arbia la sostituzione dei cassonetti legata alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Siena.

Ogni postazione sarà dotata di contenitori più moderni, capienti e funzionali dedicati alla raccolta differenziata di carta e cartone, organico, vetro, multimateriale e indifferenziato. Con la riorganizzazione viene dunque introdotta la raccolta separata del vetro che dovrà essere conferito nei nuovi cassonetti con il coperchio verde, mentre gli imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak andranno nel cassonetto giallo del multimateriale. Per usare i cassonetti, per il momento, è sufficiente aprire lo sportello o spingere il pedale.

In questa prima fase, la riorganizzazione interesserà progressivamente i quartieri di Taverne d’Arbia, viale Toselli, Ruffolo, Colle Malamerenda, Coroncina, Monteliscai, Santa Regina, Pieve a Bozzone, Sant’Andrea, Costafabbri, Ginestreto, Fogliano e Monsindoli. Per poi proseguire, nella fase successiva da metà giugno, nelle altre zone fuori dal centro storico servite dalla raccolta stradale: dunque a Costalpino, Volte Alte, Sant’Andrea, Botteganova, Renaccio, zona indistriale e Isola d’Arbia.

La riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a Siena ha l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, garantendo un maggior avvio a riciclo dei materiali.

Il progetto appena scattato si va sviluppando per step, partendo dalle zone esterne al centro storico, dove verranno progressivamente sostituite le vecchie postazioni di raccolta con nuove batterie di cassonetti moderni, funzionali ed esteticamente curati, per agevolare il conferimento dei rifiuti e migliorare il decoro urbano. In totale, il progetto prevede l’installazione di oltre 380 nuove postazioni di raccolta a servizio della comunità senese, con i nuovi cassonetti che saranno dotati di dispositivi di apertura più pratici per facilitare il conferimento dei rifiuti e migliorare la fruibilità del servizio.

La sostituzione dei vecchi cassonetti con i nuovi, beneficia di finanziamento Pnrr, intercettati da Sei Toscana per i Comuni serviti dell’Ato Toscana Sud. E sulla stessa strada, a completamento ed integrazione del progetto, sono in corso gli studi di fattibilità per l’installazione di isole ecologiche interrate, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’impatto visivo e migliorare l’efficienza del servizio. Questo specifico intervento sarà finanziato con circa un milione di euro proveniente dai fondi PNRR.

Nel centro storico verranno invece installati alcuni contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, opportunamente schermati per il loro corretto inserimento paesaggistico-monumentale adeguatamente distribuiti in tutto il centro compatibilmente con gli spazi a disposizione, in affiancamento agli Ecositi come supporto al servizio di raccolta porta a porta, per una maggiore flessibilità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Un ulteriore Ecosito poi, oltre al primo di via Fontebranda e a quello di recente attivazione di via del Poggio, è previsto in via del Sole, per il quale partirà a breve la progettazione esecutiva dei lavori.

"La collaborazione tra Comune e Sei Toscana è fondamentale per offrire servizi sempre più efficienti – avevano sottolineato il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e il dg Gianluca Paglia presentando la riorganizzazione –. Stiamo lavorando per migliorare la raccolta differenziata in termini di quantità, ma anche di qualità. Le nuove postazioni sono un passo importante in questa direzione, così come lo studio per l’installazione di postazioni interrate".