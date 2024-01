Sgarbi, il quadro di Manetti ora è sequestrato

Sequestrato dai carabinieri il quadro attribuito al pittore senese del Seicento Rutilio Manetti, al centro dell’inchiesta che vede il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali. Perquisite anche tre case di Sgarbi che si difende con un post sui social. "Ho consegnato spontaneamente il quadro di Rutilio Manetti ai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale perché siano fatte tutte le verifiche del caso, a partire dalle misure del dipinto rispetto alla cornice di quello rubato. Sono assolutamente sereno. Il sequestro un atto dovuto. Non ho nulla da temere. Mi difenderò con ogni mezzo con chi specula sulla vicenda". Toccherà ai carabinieri vedere se il frammento ritrovato nel Castello dove era stato rubato corrisponde al quadro in possesso di Sgarbi.