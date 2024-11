’Sfruttati’, il libro del professor Berti sugli immigrati

Lo sfruttamento del lavoro immigrato in agricoltura è divenuto un fenomeno strutturale diffuso. Il complesso tema sarà oggetto di approfondimento il 5 novembre dalle 9.30 all’Università di Siena, nel corso dell’incontro di presentazione del libro curato dal professor Fabio Berti ’Sfruttati. Immigrazione, agricoltura e nuove forme di caporalato in Toscana’. L’evento, che si terrà al polo Mattioli, sarà aperto dai saluti del Cardinale Augusto Paolo Lojudice e del prefetto Matilde Pirrera. Il volume analizza i risultati di una ricerca realizzata in Toscana con l’obiettivo di far emergere le specificità dello sfruttamento del lavoro immigrato.