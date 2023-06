Sfilata per aiutare Valdelsa Donna Mamme e figlie unite in nome della beneficenza verso chi soffre

Mamme e figlie sfilano insieme per dare un aiuto all’associazione Valdelsa Donna di Poggibonsi. Si tratta di una nuova idea di Teo De Bonis ed Emanuela Vigni, uniti nella vita e sulla passerella, fondatori della senese Dream Fashion che con ‘Una Coppia da Sogno’ presentano un nuovo evento di beneficenza in programma domani dalle 16 al Borgo Villa Certano a Siena. L’appuntamento vedrà mamme e figlie sfilare insieme per una serata di entusiasmo ed eleganza, con il nobile fine di raccogliere fondi, insieme all’asta delle foto messe in palio da Siena Awards, per dare un sostegno economico a Valdelsa Donna che aiuta le donne malate oncologiche che lottano quotidianamente contro il cancro. "Un evento in cui le protagoniste saranno undici coppie composte da mamma e figlia – spiegano Emanuela e Teo – che sfileranno in una sfida di eleganza, vestite da tanti negozi di Siena e non solo, sempre con il fine benefico metteremo all’asta delle belle opere che ci ha donato Siena Awards". Un percorso partito a novembre quello di Dream Fashion che coniuga leggerezza, divertimento e spensieratezza all’interno di ambiti impegnati e di solidarietà. Un viaggio che non si ferma qui e che riserva ancora molte sorprese. "Siamo stati contattati da Siena Summer Festival per organizzare degli eventi in Fortezza - aggiungono Emanuela e Teo – e la prima data sarà il 12 luglio, una serata molto particolare che non possiamo rivelare. Possiamo solo dire che a sfilare saranno uomini illustri di Siena". Le coppie composte da mamme e figlie di domenica 11 giugno saranno giudicate da una giuria composta anche da varie figure molto conosciute a Siena, come Gigi Bruscelli , Salvatore Ladu (Cianchino) Massimiliano Ermini, Maurizio Bianchini e altri, secondo il criterio di eleganza simpatia e portamento. Protagonista principale della serata sarà dunque la beneficienza. Durante l’iniziativa Siena Awards metterà all’asta alcune opere della propria collezione, il ricavato verrà quindi devoluto all’associazione poggibonsese presieduta da Antonella Lomonaco. Ricordiamo che Valdelsa Donna dal 2007 opera a sostegno delle donne affette da patologie oncologiche e promuove la cultura della prevenzione. L’ingresso sarà libero. A fine serata è previsto un apertivo. In caso di pioggia l’evento sarà realizzato nei locali interni della villa.