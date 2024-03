Sfida in classe a colpi di dialetto. Tema: ’Viaggio in Valdichiana’

Un territorio da descrivere rigorosamente in dialetto chianino. Si chiama ’Viaggio in Valdichiana’ il tema del concorso letterario ’Clanis 2024’ indetto dal Comune di Torrita di Siena e che sarà un appuntamento centrale de ’Il Borgo dei libri’, l’evento quest’anno di scena il 25 e 26 maggio e che taglierà il traguardo delle dieci edizioni, sempre nel centro storico torritese. Un concorso letterario che ormai sta diventando un ’piccolo classico’ e che chiama all’appello gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei Comuni della Valdichiana senese e aretina, che possono presentare elaborati brevi di qualsiasi tipo, e quindi testo narrativo, dialogo, poesia o altro ancora (massimo 10 mila battute), con il requisito che siano redatti in dialetto chianino.

Le produzioni dovranno essere inviate entro il 5 maggio. L’obiettivo è "contribuire all’avvicinamento degli studenti alla scrittura nonché alla scoperta, alla pratica e alla valorizzazione della lingua e della tradizione della Valdichiana, intesa come un unicum, sia per il versante aretino che per quello senese e quindi di dare un fattivo contributo alla conservazione della propria identità culturale", si legge nel bando-regolamento. Un tema, quello del ’Viaggio in Valdichiana’, che può offrire ampia libertà e tanti spunti per i giovani scrittori.

Luca Stefanucci