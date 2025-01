Sette pietre d’inciampo. Oggi cerimonia di posa in varie zone della città

Oggi verranno collocate a Siena sette Pietre d’Inciampo. L’istallazione è stata promossa dalla Comunità Ebraica di Firenze con la Sezione di Siena in collaborazione con il Comune. Il progetto che coinvolge tutta l’Europa nasce nel 1990 con l’artista tedesco Gunter Demnig e arriva a Siena per la seconda volta per ricordare le vittime dello Shoah. La posa delle nuove pietre avverrà in via della Diana 35 per Ubaldo Belgrado, in Pian dei Mantellini 22 per Gina Sadun Nissim, Graziella Nissim e Marcella Nissim, in via Stalloreggi 89 a memoria di Ernesta Sadun Brandes, in viale Cavour 142 in ricordo di Gino Sadun ed Adele Ayò Sadun.