Settanta bambini al ‘Campino del Prete’ per il nuovo Grest

Sono all’ultima settimana i circa settanta bambini e bambine del nuovo Grest (gruppi estivi) al ‘Campino del Prete’ della parrocchia. Seguiti e coordinati dalle giovani animatrici e da quattro animatori stranieri di lingua inglese del ‘circuito volontario internazionale’ dalla seconda alla quinta elementare. Tutti in vacanza al Grest del campino ‘divertendosi con l’inglese’. Dalla prima colazione, pranzo e merenda e ritorno a casa alle 17 e giochi a iosa in doppia lingua e tutto offerto dalla parrocchia del giovane parroco e proposto don Gianni Lanini che merita due parole a parte con un grazie e applausi. Dunque il tradizionale Grest all’inglese dei bambini al campino spiega soddisfatta la giovane animatrice dell’ esercito in erba Giorgia Mazzarella: "sono presenti quattro squadre, gialli, rossi, blu e bianchi; ogni gioco sarà spiegato in inglese dagli animatori Henry, Enzo, Kipras, Lel e saranno tradotti sia delle nostre animatrici; Elia, Clelia, Giorgia Z., Marta, Angela, Ilaria, e dai ragazzi Eugenio e Francesco". Generazioni cresciute al campino del prete dai primi anni Cinquanta quando quell’orto fu acquistato dal proposto Paggetti per "spostare quei ragazzi" dai chiostri al Campino. E prese il nome ‘del pret’. Di ‘acqua’ ne è passata e tanta con i proposti don Antenore, don Valter, don Mauro e don Gianni. Rimesso a nuovo dal dinamico don Gianni che custodisce tutte le anime della città e prima ancora nella missione di cappellano fra quei ragazzi di ieri e di oggi e quelli di domani con impegno, passione e volontà.

Romano Francardelli