Set a San Gimignano. Si gira Seekin Vagarini

La macchina da presa ‘ciak si gira’ in questi giorni è tornata dentro le mura per un inedito progetto ‘docufilm’ di produzione australiana con la troupe romana guidata dal regista Alfredo Peyretti e due giovani attori Anna di Luzio e Micha Peyretti. Questa volta il rumore della manovella non ha puntato l’occhio nel medioevo ma per ripercorrere e ritrovare la vita e la storia del popolare pittore e affreschista di chiese Cesare Vagarini e dall’amore per la moglie Maria Cappelli. Il progetto italo-australiano torna indietro nel tempo quando la coppia dalle torri partì a fine anni ’30 per la Palestina per affrescare chiese e conventi con la famiglia del pittore Nando Manetti. Durante la guerra i Vagarini furono costretti dagli Inglesi e ‘deportati’ da internati per l’Australia e quel soggiorno obbligato oltre oceano il prof e maestro Vagarini con la moglie assistente di bottega Maria hanno lavorato e firmato opere affrescate nelle chiese in quel lontano continente prima di tornare sotto le torri. Proprio da queste immagini parte il produttore esecutivo Michael Donnan con la moglie, recentemente scomparsa, con il produttore Murray Fahey. Quelle opere di fede sono rimaste nel cuore e di affetto alla coppia australiana, visitando la Toscana e il cammino dei Vagarini per un film dal titolo ‘Seekin Vagarini’ (cercando Vagarini) che sarà presentato sul primo canale religioso in Australia. La troupe del regista Alfredo Peyretti ha ripercorso quella vita di amore e di arte per parlare con personaggi che hanno conosciuto la famiglia del pittore. E dal cortile del comune sotto l’affresco della ‘Giustizia’ firmata dal prof Vagarini i due giovani attori Anna e Micha, lei una fotografa con scatti di alcuni volti degli anziani di una identità che sta lentamente scomparendo, Micha giovane regista chiede notizie del pittore, la sua arte e l’amore infinito per la moglie Maria. Il cammino del ciak della troupe del regista Alfredo Peyretti da San Gimignano il cavalletto sarà piazzato a Milano dentro le sale della Pinacoteca di Brera dove Cesare Vagarini ha studiato e insegnato. A Monsummano Terme il paese originario della fedele e assistente Maria e alcuni scorci del paesaggio sulle colline del Brunello di Montalcino.

Romano Francardelli