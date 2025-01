’Servizio Palio’ a De Rosa: "Elevata qualificazione"

di Laura ValdesiSIENALa novità era stata annunciata il 3 dicembre scorso: la creazione del ’Servizio Palio’ (invece che Ufficio) sotto il diretto controllo del sindaco Nicoletta Fabio (che da sempre comunque ha la lente sulla Festa). Ad esso sarebbero state assegnate risorse umane e finanziarie "per garantire un presidio costante delle attività amministrative e organizzative che il Palio richiede". Si annunciava inoltre che per tale servizio sarebbe stato attribuito un incarico di "elevata qualificazione". Una novità, dunque, nella storia del palio sotto il profilo amministrativo. Ad ottenerla è stato Luigi De Rosa, funzionario della polizia municipale, che dal 2021 lavora nella nostra città. Ed era già stato indicato dal sindaco come futuro ’capo’ per quanto riguarda appunto la Festa di cui da tempo si sta infatti occupando. Il 16 gennaio scorso l’indizione per l’avviso del conferimento che è rimasto pubblicato per 10 giorni consecutivi. L’unico curriculum inviato per il Servizio Palio è stato quello di De Rosa che risulta in possesso dei requisiti previsti. E’ tra l’altro laureato in giurisprudenza con l’abilitazione da avvocato. Di qui la nomina di responsabile di elevata qualificazione del Servizio Palio, come si legge nell’atto dirigenziale del 29 gennaio a firma del segretario generale Giulio Nardi, con relativa indennità di posizione. Un incarico che scadrà il 31 dicembre 2026 e che sarà soggetto a verifica annuale. All’elevata qualificazione compete anche la gestione del personale assegnato.

Dunque nel Palio inizia "l’era De Rosa".Il primo atto che lo attende riguarda il varo del Protocollo equino 2025 che deve essere approvato dalla giunta. Possibile che contenga qualche piccola novità – a partire dalle previsite di ammissione al Pian delle Fornaci? – ma anche per quanto riguarda l’adozione del canape con sgancio a cigno nell’addestramento in provincia. I tempi dovrebbero essere quasi maturi anche perché siamo alla fine di gennaio e, considerato che c’è da iscrivere i cavalli, la forbice è stretta. Di solito le previsite di ammissione si svolgono nei primi giorni di marzo. Nel 2024 partirono l’8.