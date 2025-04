Servizi e viabilità a Bellavista : "E il ponte sulla Cassia è in stallo"

Ponte sulla Cassia e non soltanto. I problemi di Bellavista saranno al centro di un confronto tra cittadini e istituzioni. Si svolgerà giovedì 17 aprile una nuova assemblea, promossa dal Comune di Poggibonsi in collaborazione con il Consiglio di Frazione di Bellavista. Appuntamento alle 18 nella sala polivalente del Centro Insieme locale, in via Austria, 13. Parteciperanno la sindaca Susanna Cenni i componenti della giunta comunale e la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti.

"E’ il momento di tornare a incontrarsi – spiega la sindaca Susanna Cenni – per fare il punto su tante questioni che interessano la comunità di Bellavista, a partire chiaramente dalla fase di stallo nella quale si trova la vicenda della gara per ricostruire il ponte. Con la Provincia di Siena affronteremo questo e altri temi sui quali stiamo lavorando e che riguardano per esempio un complesso di azioni sulla viabilità secondaria che sono frutto anche del lavoro di partecipazione compiuto insieme al Consiglio di Frazione". Presenterà nell’occasione il lavoro delle prime settimane di attività, il direttivo del Consiglio di Frazione di Bellavista. Organismo quest’ultimo composto da Roberto Bocchieri (presidente), Leonardo Pianigiani, Virgilio Cucini per Gruppo sportivo Bellavista, Massimo Bartalini, Luigi Atzori (vice presidente) per Bellavista Escursioni, Federico Gangi (segretario), Alfonsa Brini per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, Giovanni Lunelio, Alberto Lo Biundo, Loriana Bettini. Lo stesso ente ha convocato anche, per martedì 15 aprile, un’assemblea tematica nella propria sede in corso Italia 8, sempre a Bellavista. Tale iniziativa sarà dedicata segnatamente a una delle criticità più volte rilevate dalla popolazione, anche contattando il nostro giornale: il trasporto pubblico locale e i disagi che interessano i pendolari, studenti e lavoratori.

Un quadro a cui si aggiunge, sempre secondo gli abitanti, anche la carenza di corse nei giorni festivi. Il Consiglio di frazione di Bellavista ha inoltre previsto un servizio settimanale di ascolto dei cittadini, ogni martedì dalle 18 alle 19. Durante l’orario di apertura sarà presente un membro del Direttivo, pronto a raccogliere le proposte e le segnalazioni relative ai bisogni della comunità nei diversi settori della quotidianità in ambito locale.

Paolo Bartalini