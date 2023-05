’Serate Rosa’ dal 7 al 10 giugno

Ecco il programma delle ’Serate Rosa’ che si svolgeranno da mercoledì 7 a sabato 10 giugno alla Società Castelmontorio: mercoledì 7 giugno vineria champagneria braceria ’sui carboni ardenti’ nel pratino, che si replica anche negli altri giorni di giovedì, venerdì e sabato; osteria ’dei serviti e riveriti’ in terrazza, durante la serata musica live con i Micidiali. Giovedì 8 rstosteria in terrazza, durante la serata musica live con gli Oou oh shapes. Venerdì 9 pizzeria nel pratino dei Servi, ristorante ’Un balcone su Siena’ in terrazza, durante la serata musica live con i Mischion Impossible. Sabato 10 hippie osteria in terrazza, durante la serata musica live con The Rose. Per informazioni Società Castelmontorio, 0577 574918.