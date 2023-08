SentierElsa, nuova frontiera "Parcheggi a pagamento ma con dovute eccezioni"

Novità sui parcheggi sul fiume Elsa, ci sono allo studio anche soluzioni per chi andrà a Messa e per assistenza ai parenti. L’assessore alla cultura Cristiano Bianchi spiega la situazione.

Bianchi, negli ultimi anni il fiume dei colligiani ha visto uno sviluppo inaudito?

"Esatto. L’Elsa è ormai una ‘star’ tra i fiumi, un parco fluviale di fama direi internazionale, visto che circa il 75% dei visitatori sono stranieri. Le acque dell’Elsa sono citate anche da Dante e da Boccaccio e sono state il motivo dello sviluppo della nostra città".

La novità sta nella realizzazione dell’ampliamento di un parcheggio e del pagamento, un atto dovuto?

"Un modo per creare servizi e pagarne la gestione, sempre piu’ onerosa. Dietro la decisione di questa giunta di non mettere il parco a pagamento ci sono molte ragioni di natura legale, tecnica, politica, etica ed economica. Sul parco fluviale passa da quest’anno la Francigena, che sta portando a Colle tanta gente, fama ed economia. La variante è stata approvata proprio grazie al SentierElsa. La Francigena non può avere parti a pagamento, quindi se ora si mette a pagamento il parco, salta la Francigena a Colle". Niente parco a pagamento, quindi a pagamento sono i parcheggi?

"Per avere i soldi per intensificare manutenzione, pulizia e monitoraggio abbiamo optato per i parcheggi a pagamento e come si fa, secondo noi, con i beni comuni, in questo caso un fiume. Inoltre, dal punto di vista tecnico, la soluzione dei parcheggi a pagamento è piu’ semplice ed economica da realizzare e da gestire".

Verranno, però, garantiti i parcheggi gratuiti per chi vorrà andare alla messa, per i residenti, per gli accessi agli impianti sportivi?

"Questa prima fase sperimentale serviva anche a recepire ed accogliere le osservazioni dei cittadini, che appunto di queste cose si sono lamentati. Ai residenti e alle attività produttive della zona la sosta sarà consentita senza ticket nelle aree a pagamento di pertinenza, dal 1 aprile fino al 31 ottobre (mentre negli alti mesi non cambia niente). Gli interessati possono richiedere le autorizzazioni presso il Comando di Polizia Municipale. Inoltre, stiamo lavorando ad un settaggio dei parcometri tale che durante gli orari della Messa, che saranno segnalati, non sia necessario pagare il parcheggio. Per gli impianti sportivi pensiamo ad un certo numero di parcheggi dedicati. Presto comunicheremo i dettagli".

