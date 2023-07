Selva, corteo della vittoria domenica Il tema? I diciotto Palii conquistati

di Angela Gorellini

SIENA

Sono giorni di festa per la Selva che si gode il trionfo riportato sul campo da Violenta da Clodia e Giovanni Atzeni lo scorso 2 luglio. Sono anche giorni di preparazione ai prossimi appuntamenti che attendono la dirigenza e il popolo di Vallepiatta, a partire dal corteo della vittoria, uno dei momenti più attesi e divertenti per ogni contradaiolo. La Selva sfilerà per le vie della città domenica, a una settimana esatta dall’arrivo vittorioso al bandierino, nel Palio dei record. Il giorno è stato definito, ma gli orari ancora no: saranno stabiliti, con il massimo rispetto, nei prossimi giorni, in base a quelli del Bruco che domenica sarà impegnato nel Giro di onoranze alle Consorelle, celebrando la propria Festa la domenica successiva alla Carriera del 2 luglio. Di sicuro, però, i selvaioli entreranno in Piazza prima delle 19, quando si svolgerà l’estrazione delle Contrade per il Palio del 16 agosto. Nella speranza, dicono, che ‘la fortuna strizzi nuovamente l’occhio a Vallepiatta’ nel giorno della festa. Tanti i temi su cui i vari gruppi si stanno sbizzarrendo, uno sicuramente non mancherà nel corteo: i diciotto Palii vinti dal dopoguerra a oggi che hanno permesso alla Selva di diventare ‘maggiorenne’. Un orgoglio e una grande soddisfazione per tutto il popolo che domenica non mancherà di dimostrarlo alla città. Dovrebbero essere presenti, come da tradizione, anche Tittia e Violenta da Clodia. Il Bruco, domenica, inizierà a girare alle 8, alle 10,30 si terrà la messa solenne nell’oratorio, alle 13 è invece previsto il rientro. Alle 15 riprenderà l’onoranza alle Consorelle, alle 19 in programma il ritrovo della comparsa in piazza de Campo per l’estrazione delle Contrade.