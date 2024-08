Sei Toscana e Comune: "Abbandonare i rifiuiti ha un costo per tutti"

’Rifiuta le cattive abitudini’ è lo slogan della campagna di sensibilizzazione e informazione lanciata da Sei Toscana, con l’assessorato all’ambiente e decoro urbano del Comune di Siena, per la corretta gestione dei rifiuti e la tutela dell’ambiente nel territorio comunale.

Città non pulita, città non accogliente e servizio più costoso per il contribuente: sono i confini entro i quali spazia la mossa di coinvolgimento del cittadino. La campagna, già annunciata nei mesi scorsi e rilanciata a partire da ieri in tutta l’area senese, si focalizza infatti sul danno, personale e collettivo, provocato dalle cattive abitudini e dal mancato rispetto delle regole, che vedono come diretta conseguenza anche un aumento dei costi di servizio.

Da ieri sono dunque affissi su tutto il territorio comunale i manifesti con gli slogan ’Lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti costa anche a te’ , ’Abbandonare i rifiuti in strada costa anche a te’ e ’Esporre i rifiuti fuori orario costa anche a te’, tutti messaggi con l’obiettivo di promuovere il corretto conferimento dei rifiuti, facendo leva sulla spesa.

In particolare, si punta ad eliminare i comportamenti sbagliati e più ricorrenti che portano i cittadini ad abbandonare sacchi e ingombranti accanto alle postazioni di raccolta, provocando degrado e costi aggiuntivi per lo smaltimento che ricadono su tutta la comunità.

Con l’adesione alla campagna di Sei Toscana, oltre a sottolineare le conseguenze negative a livello di decoro urbano, economiche e ambientali del non corretto conferimento, prosegue anche l’impegno del Comune nel sensibilizzare i cittadini verso le buone pratiche sui rifiuti. "Il corretto conferimento dei rifiuti – sottolinea l’assessore all’ambiente Barbara Magi – è essenziale per mantenere la nostra città pulita e vivibile, soprattutto durante il periodo estivo quando l’afflusso di turisti aumenta significativamente. Abbandonare i rifiuti non solo deturpa il nostro splendido ambiente urbano, ma comporta anche costi aggiuntivi che ricadono su tutti noi. La nostra amministrazione è da sempre attenta ed impegnata a sensibilizzare i cittadini verso le buone pratiche sui rifiuti e, con l’adesione alla campagna di Sei Toscana, vogliamo richiamare tutti ad una responsabilità collettiva. Invito tutti i cittadini a fare la loro parte per preservare la bellezza di Siena".