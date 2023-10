Sei Toscana acquista un defibrillatore e diventa cardioprotetta

Sei Toscana diventa struttura cardioprotetta, con l’acquisto di un defibrillatore e grazie a Siena Cuore che ha formato i dipendenti sull’utilizzo dello strumento per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. "Il percorso di formazione ha già coinvolto una ventina di dipendenti della sede centrale" conferma il presidente Alessandro Fabbrini. Gli istruttori hanno fornito lezioni sulle procedure di primo soccorso e su come gestire diverse situazioni di emergenza. La presenza del defibrillatore è stata comunicata all’Asl per entrare a fare parte della rete sul territorio.