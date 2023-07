’Sei nell’anima’ Ciak, in Piazza del Campo il film su Gianna Nannini

Al via le riprese del film ’Sei nell’anima’, ispirato alla vita e alle canzoni di Gianna Nannini. Il primo ciak è previsto il 24 luglio tra le piazze e le vie del centro storico, ma le riprese dureranno fino al 5 agosto. Si tratta di una produzione firmata dalla famosa regista Cinzia TH Torrini, che ha impiegato molti mesi per i casting. L’attrice che impersonerà Gianna Nannini agli esordi potrebbe essere, secondo indiscrezioni, la pratese Letizia Toni, 20 anni.

Accanto a lei, la conduttrice Andrea Delogu, che potrebbe dare il volto a Mara Maionchi, all’epoca scopritrice del talento di Nannini. Scritto da Donatella Diamanti, Cosimo Calamini e dalla stessa Gianna Nannini, il film è un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna che ha lottato per i propri sogni senza farsi condizionare. È la storia di Gianna e delle sue sofferenze di ragazzina, dei suoi sogni non capiti dal padre che per lei voleva un altro percorso di vita. Un film che ripercorre gli esordi della cantante senese nella Milano degli anni ‘70 e che si snoda fino al 2004 quando scrive ’Sei nell’Anima’. La troupe girerà giovedì 27 luglio, in Piazza del Campo, la scena che riprende il passaggio di una moto davanti al Palazzo comunale. Il ciak alle 5,30 del mattino terminerà alle 9 per limitare i disagi. La maggior parte delle riprese si svolgerà alla Certosa di Belriguardo e nella piazza centrale di Torri, nel comune di Sovicille. Il 27 luglio, dopo Piazza del Campo, la troupe si sposterà sulla strada di Casciano, di Montalbuccio e di Terrensano e Belcaro. Qui le riprese si prolungheranno fino al 31 luglio con alcune scene anche nel parco di Belcaro e sulla strada di Pian Del Lago. "Questo progetto è un’opportunità di valorizzare il territorio di Siena – ha detto l’assessore Vanna Giunti – e di dare supporto a un film che tratta la vita dell’artista senese".

Cristina Belvedere