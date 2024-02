’Sei nell’anima’ arriva il biopic sulla Nannini

Si intitola come una delle sue canzoni più belle ‘Sei nell’anima’, è un lungometraggio ispirato alla vita e alla carriera dell’icona del rock italiano, Gianna Nannini. Sbarca su Netflix il 2 maggio, scritto da Cinzia TH Torrini che è anche dietro la macchina da presa, e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa Gianna Nannini. Il film è tratto dall’autobiografia dell’artista, ‘Cazzi Miei’, pubblicata per Mondadori nel 2016. ’Sei nell’anima’ ha come protagonista Letizia Toni, di Pistoia, nei panni della cantante senese icona del rock femminile italiano. Nel cast anche Andrea Delogu nei panni di una giovane Mara Maionchi, sua produttrice insieme a Claudio Fabi nella prima parte della carriera.

E’ un tassello della storia di una delle voci più incisive della nostra musica, più di trent’anni raccontati partendo dall’infanzia, dalle radici senesi della sua vita e della sua carriera, fino alla consacrazione, passando da una svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna. Tanto da considerarla la sua vera nascita: l’anno 1983. ’Sei nell’anima’ accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. La carriera della senese Gianna Nannini, che il 14 giugno compirà 70 anni, è stata un crescendo di successi, nonostante i contrasti familiari. Come si legge nella sua biografia, Gianna scappa di casa a 18 anni per inseguire la musica e si traferisce a Milano senza il sostegno economico dei genitori. Ma ogni volta che parla di suo padre Danilo, Gianna si commuove.