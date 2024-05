Segreti del volo, lezione del generale Lodovisi

ll Dipartimento Attività Aeronautiche dell’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia, diretto dal pilota collaudatore Maurizio Lodovisi, terrà un’attività di divulgazione della storia e della cultura aerospaziale nella città di Chianciano Terme, con il coinvolgimento anche di istituti d’istruzione nei Comuni limitrofi. La mattina del 10 maggio, presso la sala Meet dei Fucoli, sarà dedicata agli studenti che potranno vivere una esperienza narrativa straordinaria. E’ inoltre in programma un successivo incontro con la comunità locale e le autorità del territorio nel corso del quale approfondire ulteriori argomenti di carattere aviatorio. "Un caffè al volo" si terrà invece nel pomeriggio e unitamente all’incontro con il gruppo "LeGine", fan del velivolo G91, sarà presentata un particolare contest artistico per disegnare le maglie che i piloti indosseranno in volo durante gli airshow dove tornerà a volare il caccia bombardiere G91, pilotato dallo stesso Generale Lodovisi. Presenzieranno all’evento il direttore del Dipartimento il generale B.A. Gianni Spaziani Capo 1* ufficio del Dipartimento Attività Aeronautiche e Marianna Bonavolontà, giornalista e madrina del G91 (aereo storico rimesso in volo per il centenario dell’AM, collaudato da Lodovisi) responsabile delle pubbliche relazioni del Dipartimento.