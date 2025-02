Segreteria Diagnostica per immagini. Cambiano gli orari

Importanti novità organizzative per la segreteria della Diagnostica per immagini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dal 3 febbraio lo sportello telefonico per le prenotazioni sarà attivo sul numero 0577 585650 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14 alle 15. Le richieste di prenotazione potranno essere inviate anche via mail all’indirizzo preposto, [email protected]. La segreteria della Diagnostica per immagini è situata al lotto 1 piano 0.