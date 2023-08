"Segretario e dirigenti, scelte chiare a Siena"

Il tempo per la riorganizzazione di Palazzo pubblico è ormai imminente, con la scadenza dei dirigenti a giorni e l’assenza di fatto ormai da un mese del segretario generale. L’assessore Enrico Tucci, insieme al dirigente Francesco Ghelardi, ha lavorato al piano di riassetto da condividere in primis col sindaco e poi con la giunta, ovviamente.

Su questo chiede chiarimenti il consigliere Pd Alessandro Masi (nella foto), domandando "per quando sia prevista la conclusione della procedura per la nomina del segretario comunale" e "se sia intenzione mantenere l’attuale convenzione con altre amministrazioni o considerare l’opportunità di individuare un segretario comunale a tempo pieno per il nostro Comune".

A proposito dei dirigenti, Masi ricorda che "le numerose riorganizzazioni dell’ente, realizzate nella precedente consiliatura e sostenute dall’attuale maggioranza di destra, hanno determinato confusione, a volte con moltiplicazione e frammentazione delle funzioni, con il rischio di non realizzare gli obiettivi di ogni riorganizzazione".

Per Masi "è necessaria e urgente la presenza quotidiana di un segretario comunale, magari a tempo pieno, invece che a tempo condiviso con altre amministrazioni, come riconfermato nell’attuale avviso, e la certezza suoi nuovi incarichi dirigenziali, primo quello più volte richiamato del responsabile finanziario, sia per dare certezze e chiarezze al clima interno, sicurezza nella delicata gestione dei progetti e delle risorse del Pnrr e per affrontare la fase critica che si prospetta in autunno per i comuni e le loro finanze".