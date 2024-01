Segnalatori radio per ciechi e ipovedenti. Sistema LETIsmart

Domani alle 15 l’Università per Stranieri inaugurerà il sistema LETIsmart, una soluzione innovativa per migliorare l’accessibilità di ciechi e ipovedenti ai locali dell’ateneo. Interverranno il rettore Tomaso Montanari, la delegata alla disabilità Carla Bruno, la garante per le persone con disabilità del Comune Monica Barbafiera, il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Siena, Massimo Vita, il research fellow Luca Casarotti. Il sistema, sviluppato da SCEN, è basato su una rete di 20 segnalatori radio che sono stati posizionati in punti strategici per l’orientamento all’interno della sede didattica dell’ateneo.