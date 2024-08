‘Sedice’ cambia volto. Oggi taglio del nastro

Si alza il sipario sulla nuova via della Costa, ovvero la così detta Sedice a Radicondoli. E’ una via storica che si muove dalla via principale, via Gazzei, in modo perpendicolare, accanto a Palazzo Comunale, verso la parte bassa del borgo fino alla porta Olla. Il taglio del nastro oggi alle 19.30, a Radicondoli, chiaramente in via della Costa. Insieme al sindaco, Francesco Guarguaglini, saranno presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore alla Sanità Toscana, Simone Bezzini, l’onorevole Silvio Franceschelli e il presidente della provincia di Siena, David Bussagli. "Abbiamo voluto valorizzare l’unicità dell’antica ‘Sedice’. Questa è una zona rappresentativa e ad elevata fruizione sia per i visitatori che per la cittadinanza, che ha chiesto una veste storicizzata – commenta il sindaco Guarguaglini – I lavori sono parte integrante di una visione che unisce luoghi di incontro, viabilità, scuola, città, abitare e di tutti i progetti di fattibilità che abbiamo. La vivibilità e l’accoglienza, la qualità urbana per cittadini e viaggiatori sono il faro che guida tutta la nostra azione per una comunità inclusiva e sostenibile, che guarda al domani". Il progetto per la riqualificazione di via della Costa nasce in modo partecipato. E’ stato infatti presentato nell’assemblea pubblica dello scorso 26 ottobre. E sono stati coinvolti i cittadini per la scelta tra due ipotesi di finitura dei gradini relativi alle tre scalinate tra via Cesare Battisti e via Serristori: ovvero accoltellato di mattoni o pietra calcarea. E alla fine la scelta è ricaduta sulla finitura in pieta calcarea, mentre la parte di scalinata tra l’arco del Comune e via Cesare Battisti è stata rifinita di accoltellato di mattoni che si accostano alle pareti laterali ed al soffitto dell’arco.

Lodovico Andreucci