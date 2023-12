Sede de ’La Famiglia’ Respinto l’appello della Pubblica Assistenza

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello contro la sentenza di primo grado presentato dalla Pubblica Assistenza di Siena per annullare la vendita da parte dell’associazione ’La Famiglia’ della sede in via Baroncelli (nella foto) a Claudio Gasperini Signorini.

Secondo i giudici, "l’appello principale è inammissibile e infondato". L’associazione, con soci Carlo e Fabio Pierini, sarebbe dunque legittimata alla vendita dell’immobile in questione per "l’estraneità della Pubblica Assistenza alla compagine associativa de ’La Famiglia’". Inoltre per la Corte d’Appello, il ricorso "non spiega quale aspettativa poteva competere alla Pubblica Assistenza, in base alla modifica statutaria del 1990, con cui si era previsto che, in caso di scioglimento, ’La Famiglia’ avrebbe destinato alla parte appellante gli immobili di cui disponeva".

L’appello è stato poi giudicato infondato alla luce dell’ulteriore modifica dello statuto de ’La Famiglia’ avvenuta nel 2004, secondo cui allo scioglimento della società, "l’assemblea dei soci decide sull’alienazione degli immobili".