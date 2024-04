Secco no alla guerra. Venerdì veglia di pace

Poggibonsi ‘risponde‘ alle crisi internazionali con una Veglia per la pace. La US Virtus, l’associazione Aldo Moro e la parrocchia di Santa Maria Assunta organizzano il momento di riflessione per venerdì prossimo, 5 aprile, alle 21,15 presso la Basilica di San Lucchese alla presenza del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, che presiederà la meditazione. In passato la US Virtus ha dato vita a più edizioni della Marcia per la pace, con ritrovo e partenza dagli impianti sportivi di via dei Cipressi per raggiungere la Basilica patronale di Poggibonsi. Poi l’iniziativa della Veglia. Adesso, come avviene del resto già da alcuni anni, un incontro promosso con una formula diversa, ma voluto in ogni caso per dedicare attenzione a ciò che avviene nel mondo attraverso l’intervento di varie realtà associative e istituzionali del territorio. "Davanti ai drammatici scenari di guerra - affermano gli organizzatori - è giusto impegnarsi in maniera consapevole. Con responsabilità e partecipazione". Un appello che è stato accolto da enti locali, associazioni di categoria, sigle sindacali, organizzazioni di volontariato attivi sul territorio. Numerose, infatti, le adesioni alla Veglia, a cominciare dalle amministrazioni comunali della Valdelsa: Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Barberino Tavarnelle. Quindi gli interventi di Acli, Amici di Poggibonsi, Associazione Via Maestra Centro commerciale naturale, Banco alimentare, Cisl, Cna, Cgil, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Misericordia di Poggibonsi, Avis, Donatori di sangue Fratres, Pubblica assistenza di Poggibonsi, Valdelsadonna.

Paolo Bartalini