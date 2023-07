Se esce la Selva quattro verdi Già successo ad agosto 2019

Questo pomeriggio, con inizio alle 19 delle operazioni di sorteggio, sapremo quale sono le altre tre Contrade che parteciperanno alla carriera del 16 agosto, oltre a Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca, Pantera e Torre. E sapremo anche se, in caso di estrazione della Civetta, se la Contrada del Castellare sconterà nell’occasione la sua squalifica. In questo caso la bandiera sarà esposta all’ultimo posto del secondo piano di Palazzo Pubblico. Un Palio che si presenta già con due rivalità, Aquila e Pantera e Oca e Torre. Le statistiche dal 2000 ci dicono che, fra le possibili estratte, il ritardo maggiore in agosto è della Civetta (2010), seguita dal Leocorno e dalla Giraffa (2012). Le più fortunate ad uscire ecco il Valdimontone con 8 estrazioni, seguita dalla Selva con 6. Chi invece, sempre fra le possibili di stasera, chi è stata meno baciata dalla sorte, ecco la Civetta, con una sola volta. Nicchio, Chiocciola e Pantera con tre estrazioni. Per amor di statistica, ricordiamo che in tutto il novecento la Contrada più estratta ad agosto è il Leocorno che ha visto la propria bandiera 25 volte. La meno fortunata la Giraffa con 13 uscite. E il Palio non è certo soltanto tutta una bella serie di numeri e di possibili ricorrenze, ma anche di elementi irrazionali. C’è la possibilità, con l’estrazione della neo vincitrice Selva, di vedere di nuovo in piazza il Palio dei quattro verdi, che offre spazio a memorie dense di particolari leggende. L’ultima volta che è accaduto non è molto tempo fa: il 16 agosto 2019, dove proprio Vallepiatta vinse con il cavallo scosso Remorex. Ma.Bi.