’Scuole viaggianti’. Premiate le vincitrici del progetto ambientale

In occasione della Giornata della Terra, sono state proclamate le vincitrici di ’Scuole Viaggianti’, progetto ambientale di Estra con oltre 23mila studenti di 838 istituti dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria. In Toscana sul podio sono salite la Scuola Europa di Rosignano Solvay (Livorno), la scuola della frazione di Bettolle di Sinalunga e la scuola Principessa Mafalda di Loro Ciuffenna (Arezzo). Le scuole si sono distinte per la capacità di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la creatività e l’innovazione.